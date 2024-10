Crisi del comparto moda. Ieri incontro a Montevarchi (Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 – Crisi del comparto moda. Si è tenuto Ieri pomeriggio un incontro fra i sindaci del Valdarno, rappresentanti delle categorie economiche, imprenditori, l'onorevole Tiziana Nisini e collegato da remoto il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. L'incontro è partito dall'introduzione di una cassa integrazione in deroga per le piccole per poi affrontare anche le altre difficoltà che riguardano il comparto moda nella nostra vallata. "Abbiamo aperto un percorso che non è un tavolo una tantum- ha detto l'onorevole Nisini- ma un percorso condiviso. Lanazione.it - Crisi del comparto moda. Ieri incontro a Montevarchi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 –del. Si è tenutopomeriggio unfra i sindaci del Valdarno, rappresentanti delle categorie economiche, imprenditori, l'onorevole Tiziana Nisini e collegato da remoto il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. L'è partito dall'introduzione di una cassa integrazione in deroga per le piccole per poi affrontare anche le altre difficoltà che riguardano ilnella nostra vallata. "Abbiamo aperto un percorso che non è un tavolo una tantum- ha detto l'onorevole Nisini- ma un percorso condiviso.

