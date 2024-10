Controlli a tappeto della Polizia per la sicurezza della metropolitana di Roma (Di martedì 29 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2024 Operazione straordinaria della Polizia sulle stazioni e a bordo dei treni per garantire la sicurezza delle metropolitane di Roma. Impegnate anche unità cinofile. Un focus particolare è stato dedicato alla linea A sulla quale, dal costante monitoraggio dei dati, è emersa una significativa incidenza di episodi di microcriminalità che hanno riguardato in particolare turisti e frequentatori dell'area di San Pietro. L'operazione su indicazione del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Controlli a tappeto della Polizia per la sicurezza della metropolitana di Roma Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 29 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 29 ottobre 2024 Operazione straordinariasulle stazioni e a bordo dei treni per garantire ladelle metropolitane di. Impegnate anche unità cinofile. Un focus particolare è stato dedicato alla linea A sulla quale, dal costante monitoraggio dei dati, è emersa una significativa incidenza di episodi di microcriminalità che hanno riguardato in particolare turisti e frequentatori dell'area di San Pietro. L'operazione su indicazione del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Operazione straordinaria della Polizia sulle stazioni e a bordo dei treni per garantire la sicurezza delle metropolitane di Roma. Impegnate anche unità cinofile. Un focus particolare è stato dedicato ...

Da inizio anno con le attività 'ad alto impatto' sul territorio denunciate oltre 1900 persone, 676 gli arresti

La polizia municipale di Napoli ha condotto una serie di operazioni di controllo su strada e di prevenzione dei reati, estendendo l'intervento su diverse aree cittadine. Nel corso dei controlli sul traffico

Sanzioni per negozi aperti oltre l'orario e per la violazione del codice della strada. Due denunciati. Domani sit-in a Campo dei Fiori contro schiamazzi e rumori