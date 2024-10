Inter-news.it - Chivu: «Allenatore Inter Under-23? Non direi mai di no! Trattativa in estate»

(Di martedì 29 ottobre 2024)la scorsaha lasciato la carica dadell’Primavera per provare nuove esperienze. Inil contatto con l’Ajax. Di questo ne ha parlato durante un suovento a Radio TV Serie A, dove ha anche confermato che allenerebbe una squadra-23 del club nerazzurro. RITORNO IN NERAZZURRO – Cristianè ancora libero dopo l’esperienza nelle giovanili dell’e in particolare la Primavera. Ini contatti con l’Ajax, ma sul possibile ritorno in nerazzurro dadell’-23 in Serie C aggiunge: «Io penso a tutto, ma a loro non potrei mai dire di no. Il progetto di una seconda squadra come l’-23 è importante, è meglio tenere i giovani a casa sotto osservazione piuttosto che mandarli altrove rischiando di perderli o bruciarli. Poi c’è anche la possibilità che si allenino in prima squadra, e questo per loro è un bene.