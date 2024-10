Chiusa per una notte, in un senso di marcia, la rotonda tra la Porcilana e la tangenziale sud (Di martedì 29 ottobre 2024) Una serie di interventi sono previsti sulle strade della provincia di Verona, che porteranno ad alcune modifiche della viabilità Lavori di rifacimento della segnaletica stradale porteranno alla chiusura della rotatoria di innesto tra la Sr38 Porcilana e la tangenziale sud di Verona, per i Veronasera.it - Chiusa per una notte, in un senso di marcia, la rotonda tra la Porcilana e la tangenziale sud Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Una serie di interventi sono previsti sulle strade della provincia di Verona, che porteranno ad alcune modifiche della viabilità Lavori di rifacimento della segnaletica stradale porteranno alla chiusura della rotatoria di innesto tra la Sr38e lasud di Verona, per i

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via Libertà chiusa alle auto il primo novembre, c'è la parata della Festa dei Morti

(palermotoday.it)

Vietata al transito dalle 10 alle 13 la carreggiata centrale tra le piazze Mordini e Castelnuovo. E sulle corsie laterali non si potrà parcheggiare sul lato destro del senso di marcia ...

Celle, frana e alberi caduti nella notte sulla Sp 37: strada chiusa

(ivg.it)

Nuovo peggioramento all'orizzonte, ma i modelli sono estremamente incerti: a rischio la chiusura della campagna elettorale e il voto. Arpal: "L'unica cosa ragionevole è aspettare" ...

All the updated news related to Senso unico di marcia

(lasesia.vercelli.it)

In corso Avogadro di Quaregna, nel tratto da via Zambeccari a via Trino, sono in atto dei lavori di costruzione del nuovo sedime stradale e di ...

Chiusa per una notte la stazione A1 Chiusi Chianciano Terme

(sienafree.it)

In alternativa alla chiusura della stazione di Chiusi Chianciano Terme dell’A1, Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare la stazione di Fabro, al km 4278+800. Costanti aggiornamenti ...