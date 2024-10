Metropolitanmagazine.it - Chi è Fausto Maria Sciarappa: curiosità e vita privata dell’attore de “I Casi di Teresa Battaglia”

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)ha alle spalle una carriera ultraventennale, nel corso della quale si è diviso tra teatro, cinema e televisione., il successo con la serie Romanzo Criminale L’attore sarà ospite del secondo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno si racconterà trae la nuove esperienza sul piccolo schermo, dove interpreta nel ruolo di Albert Lona, nuovo capo della squadra mobile della serie IDi, serie che vede protagonista Elena Sofia Ricci. Di origini veronesi, classe 1966,vive in Inghilterra per dieci anni, tra il 1992 ed il 2002: le prime esperienze nel mondo dello spettacolo sono sul palco teatrale, con I Tre Moschettieri diretto da Michael Dyer nel 1998.