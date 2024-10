Call of Duty Black Ops 6 ha l’audio a pagamento? Facciamo chiarezza (Di martedì 29 ottobre 2024) Call of Duty Black Ops 6 è finalmente disponibile su PC e Console, tuttavia c’è un argomento che ha fatto molto discutere prima del lancio e ancora oggi è argomento di critiche, ci stiamo riferendo all’audio a pagamento. Cosa cosa? Per sentire l’audio nel gioco bisogna pagare? Non è proprio così, dunque abbiamo deciso di fare un pò di chiarezza a riguardo. Avete già saputo che Activision ha aggiornato l’Anti Cheat di Call of Duty? Audio a pagamento in Black Ops 6? Il gioco offre ai giocatori, che decideranno di pagare una certa somma, la tecnologia Head Related Transfer Function, abbreviato come HRTF, sviluppata da Embody. Si tratta di una tecnologia che sfrutta l’Immerse Spatial Audio per garantire un suono tridimensionale, con una precisione notevole, al fine di restituire un’esperienza quanto più realistica e immersiva possibile. Gamerbrain.net - Call of Duty Black Ops 6 ha l’audio a pagamento? Facciamo chiarezza Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net (Di martedì 29 ottobre 2024)ofOps 6 è finalmente disponibile su PC e Console, tuttavia c’è un argomento che ha fatto molto discutere prima del lancio e ancora oggi è argomento di critiche, ci stiamo riferendo al. Cosa cosa? Per sentirenel gioco bisogna pagare? Non è proprio così, dunque abbiamo deciso di fare un pò dia riguardo. Avete già saputo che Activision ha aggiornato l’Anti Cheat diof? Audio ainOps 6? Il gioco offre ai giocatori, che decideranno di pagare una certa somma, la tecnologia Head Related Transfer Function, abbreviato come HRTF, sviluppata da Embody. Si tratta di una tecnologia che sfrutta l’Immerse Spatial Audio per garantire un suono tridimensionale, con una precisione notevole, al fine di restituire un’esperienza quanto più realistica e immersiva possibile.

