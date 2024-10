Calcio: ManUtd. A Bola "Club ha scelto Amorim, allo Sporting 10 mln" (Di martedì 29 ottobre 2024) Secondo la stampa portoghese Van Nistelrooy guiderà solo per una gara i 'red devils' LISBONA (PORTOGallo) - Sarà Ruben Amorim il successore di Erik Ten Hag alla guida del Manchester United. Non ha dubbi il sito del quotidiano portoghese "A Bola", convinto che quella di oggi nella Coppa di Lega porto Ilgiornaleditalia.it - Calcio: ManUtd. A Bola "Club ha scelto Amorim, allo Sporting 10 mln" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Secondo la stampa portoghese Van Nistelrooy guiderà solo per una gara i 'red devils' LISBONA (PORTOG) - Sarà Rubenil successore di Erik Ten Hag alla guida del Manchester United. Non ha dubbi il sito del quotidiano portoghese "A", convinto che quella di oggi nella Coppa di Lega porto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: Pallone d’Oro. Guardiola “Rodri, City orgoglioso di lui”;: Fabregas "Il Como vale di più, con la Lazio test importante";. A"Club ha scelto Amorim, allo Sporting 10 mln"; 6 punti di Fontecchio nel ko di Detroit, primo stop Lakers; Il Man Utd "potrebbe ottenere Ruben Amorim per soli £ 8,5 milioni grazie a TRE clausole contrattuali" dopo il licenziamento di Erik ten Hag; Leggi >>>

Calcio: ManUtd. A Bola "Club ha scelto Amorim, allo Sporting 10 mln"

(sport.tiscali.it)

Già oggi, secondo le fonti di A Bola, tre dirigenti dello United saranno a Lisbona per definire l'accordo con l'allenatore e con il club. Il ManUtd verserà nelle casse dello Sporting 10 milioni di ...

Man.Utd-Roma, le probabili scelte di Fonseca

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Calendario Man. Utd Europa League 2024/2025

(repubblica.it)

Sabato 12/10 Domenica 13/10 Lunedì 14/10 Martedì 15/10 Mercoledì 16/10 Giovedì 17/10 Venerdì 18/10 Sabato 19/10 Domenica 20/10 Lunedì 21/10 Martedì 22/10 Mercoledì 23/10 Giovedì 24/10 ...

Manchester United

(calcioefinanza.it)

Il Trafford Council avvisa il ManUTD: fino a 20 anni per il restyling dello stadio I piani di Ratcliffe per l'Old Trafford: fino a 2,3 mld per restyling o nuovo stadio ...