Brogli alle Regionali del 2015 assolti presidente e scrutatori

Si è concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati al tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il processo per i presunti Brogli avvenuti in un seggio di Mondragone alle elezioni Regionali del 2015. Quattro le persone che rispondevano di falso in atto pubblico e che sono state assolte con formula piena – "perché il fatto non sussiste" – dal collegio giudicante presieduto da Giovanni Caparco: si tratta di Vincenza Marino, Maddalena Marano, Rachele Miraglia e Michela Di Maio.

REGIONALI 2015 - Nessun broglio nel seggio 22 di Mondragone, l’elezione di Zannini è regolare: assolti perché il fatto non sussiste gli scrutatori

(casertafocus.net)

18:05:53 Assolti perché il fatto non sussiste. Con questa formula sono stati prosciolti Marino Vincenza, Marano Maddalena, Miraglia Rachele, Di Maio Michela di Mondragone. Ad emettere la sentenza ass ...

