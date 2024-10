Bambino ferito in un incidente stradale, difficile intervento al Garibaldi-Nesima (Di martedì 29 ottobre 2024) Lo scorso 11 ottobre un bimbo di due anni, della provincia di Enna, è rimasto gravemente ferito a seguito di un brutto incidente stradale in macchina insieme ai propri nonni. Nell’impatto, il piccolo, seduto nel sedile posteriore dell’auto senza alcun sistema di contenimento, è stato Cataniatoday.it - Bambino ferito in un incidente stradale, difficile intervento al Garibaldi-Nesima Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Lo scorso 11 ottobre un bimbo di due anni, della provincia di Enna, è rimasto gravementea seguito di un bruttoin macchina insieme ai propri nonni. Nell’impatto, il piccolo, seduto nel sedile posteriore dell’auto senza alcun sistema di contenimento, è stato

