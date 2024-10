Amazon Storyteller 2024: tra i cinque finalisti la catanese Anthea D’Arrigo (Di martedì 29 ottobre 2024) La quinta edizione di Amazon Storyteller, il premio letterario per autori autopubblicati, volge al termine, e Amazon svela i cinque titoli finalisti tra cui, il 9 novembre 2024, sarà proclamato il tanto atteso vincitore.Queste le opere e i nomi dei cinque talentuosi autori finalisti che si Cataniatoday.it - Amazon Storyteller 2024: tra i cinque finalisti la catanese Anthea D’Arrigo Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La quinta edizione di, il premio letterario per autori autopubblicati, volge al termine, esvela ititolitra cui, il 9 novembre, sarà proclamato il tanto atteso vincitore.Queste le opere e i nomi deitalentuosi autoriche si

Non è una storia di zombie, Uno sguardo delicato sul mono, La ragazza che scomparve in primavera, Giochiamo al dottore e La solitudine delle stelle a mezzanotte sono i finalisti di Amazon Storyteller

Queste le opere e i nomi dei cinque talentuosi autori finalisti che si contenderanno il titolo di vincitore di Amazon Storyteller 2024: • Non è una storia di zombie. L’autrice Stefania Toniolo, ...

