Almanacco | Martedì 29 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno (Di martedì 29 ottobre 2024) Martedì 29 ottobre è il 303° giorno del calendario gregoriano, mancano 63 giorni alla fine dell’anno.santo del giorno: Sant’Ermelindaproverbio di ottobreSe ottobre è piovarolo, è pure fungaroloaccadde oggi1901 – Pena capitale: Leon Czolgosz, l'assassino del presidente Pisatoday.it - Almanacco | Martedì 29 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024)29è il 303°del calendario gregoriano, mancano 63 giorni alla fine dell’anno.del: Sant’ErmelindadiSeè piovarolo, è pure fungarolo1901 – Pena capitale: Leon Czolgosz, l'assassino del presidente

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paolo Fox - oroscopo di oggi martedì 29 ottobre : le previsioni segno per segno

(Pisatoday.it)

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 29 ottobre. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio ...

Eventi a Bologna di martedì 29 ottobre 2024

(Ilrestodelcarlino.it)

Bologna, 29 ottobre 2024 – Ecco quali sono gli appuntamenti in programma oggi sotto le Due Torri. Alle 21, al DAMSLab va in scena l’originale spettacolo Tijuana. La democratia en Mexico. Alle 18, in Salaborsa, Sandro Veronesi presenta il suo ...

Almanacco di oggi, 29 ottobre: strade verso l’inferno

(repubblica.it)

Nel 1787, a Praga, debuttò il Don Giovanni di Mozart. Nel 1986 aprì la famigerata M25, il “raccordo anulare” di Londra: ha ispirato anche Chris Rea per la ...

Oggi 29 ottobre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

(informazione.it)

Attiva la lettura vocale I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati. Oroscopo del giorno Paolo Fox oroscopo 29 ottobre.... Leggi tutta ...

Almanacco del 29 Ottobre

(infocilento.it)

Oggi si festeggia Sant'Ermelinda di Melun: Vergine e martire, patrona delle ragazze non sposate e delle donne maltrattate ...

Accadde oggi: 29 ottobre, almanacco del giorno

(globalist.it)

1991 – La sonda Galileo compie il suo passaggio più ravvicinato a 951 Gaspra, diventando la prima sonda a visitare un asteroide 1994 – Francisco Martin Duran spara oltre due dozzine di colpi sulla ...