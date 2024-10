Adorazione dei Magi di Botticelli | da Uffizi di Firenze a Museo Diocesano di Milano

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)deidi: dadidiL’dei, una delle più affascinanti e celebri opere di Sandro, 1445 – 1510), pittore simbolo del Rinascimento italiano, è il Capolavoro per2024, in arrivo dalle Gallerie deglidie in esposizione alCarlo Maria Martini didal 29 ottobre 2024 al 2 febbraio 2025. L’iniziativa, giunta alla sua sedicesima edizione, porta ogni anno un nuovo capolavoro al, per un’esposizione che nel 2024 è curata da Daniela Parenti, curatrice della Pittura del Quattrocento delle Gallerie degli, e da Nadia Righi, direttrice del