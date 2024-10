Wta Mérida 2024 | programma orari e ordine di gioco lunedì 28 ottobre

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tutto pronto per l'inizio del main draw sul cemento messicano, dove si gioca su due campi per un totale di otto incontri di primo turno. Subito impegnate tre teste di serie, vale a dire Parrizas Diaz (8), Maria (7) e Tomljanovic (3). Di seguito l'ordine di gioco.

ESTADIO AKRON
dalle 21:00 – (8) Parrizas Diaz vs Li
a seguire – (7) Maria vs Stojanovic
non prima dell'01:00 – (Q) Mandlik vs (3) Tomljanovic
a seguire – Ruzic vs (WC) Samson

CANCHA 1
dalle 20:00 – Montgomery vs Jacquemot
a seguire – Parks vs Korneeva
a seguire – (Q) Chwalinska vs Marino
a seguire – Teichmann vs (Q) Tikhonova

Wta 250 di Guadalajara, 28 ottobre