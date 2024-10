Quotidiano.net - Vodafone, la transizione gemella importante per 7 italiani su 10

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Lache integra laecologica e quella digitale per affrontare le sfide contemporanee in modo coerente e convergente è una strategia ancora poco nota in Italia, ma che - una volta spiegata - viene ritenutada oltre sette intervistati su dieci. È questo il risultato principale del report die Youtrend "Digitale eecologica: l'opinione degli". Solo per il 17% del campione è completamente o abbastanza chiara la definizione dimentre la quota sale al 61% per laeco e al 70% per la digitalizzazione. Ma una volta spiegato il significato, il 76% del campione afferma di considerare laun elemento. Un dato in linea con quello degli altri due temi.