Verso Bari-Carrarese, Maita: "Torniamo a giocare come sappiamo. Felice di essere rimasto" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Bari, dopo il pareggio di La Spezia che ha allungato a otto la serie di risultati utili in campionato, tornerà a giocare in casa martedì 29 ottobre alle 20:30 nel turno infrasettimanale valevole per l'11ª giornata di Serie B contro la Carrarese. A commentare l'imminente incontro con i Baritoday.it - Verso Bari-Carrarese, Maita: "Torniamo a giocare come sappiamo. Felice di essere rimasto" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il, dopo il pareggio di La Spezia che ha allungato a otto la serie di risultati utili in campionato, tornerà ain casa martedì 29 ottobre alle 20:30 nel turno infrasettimanale valevole per l'11ª giornata di Serie B contro la. A commentare l'imminente incontro con i

Verso Bari-Carrarese, Maita: "Torniamo a giocare come sappiamo. Felice di essere rimasto"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mattia Maita, centrocampista classe ’94 del Bari, ha parlato della sfida imminente contro la Carrarese, che si terrà domani sera allo stadio San Nicola con calcio d'inizio alle ... (tuttocalciopuglia.com)

21:30 Giovanili, i prossimi appuntamenti: Bari-Crotone in Primavera. Test Roma per le 'under' 20:00 Sibilli, che succede? I dolori del giovane Peppe, che può (e deve) riscattarsi ... (tuttobari.com)

Sono 24 i convocati nel Bari che domani sera, venerdì 25 ottobre, sfiderà al Picco lo Spezia alle 20:30 nell’anticipo della 10^ giornata del campionato di Serie B. Rientrano Nunzio Lella e Andrea ... (solobari.it)

"L’obiettivo è quello di non far tornare la sinistra che ha tanto fatto male all’Umbria e di confermare un governo che ha portato crescita in questa regione, in sintonia con il governo ... (msn.com)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... (video.sky.it)