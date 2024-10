Thesocialpost.it - Tredicenne caduta dal tetto, la sorella: “Aurora aveva paura, la picchiava. Buttatelo in un buco…”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La città di Piacenza è sconvolta dalla tragedia di, lamorta dopo essere precipitata dall’ottavo piano della sua abitazione. Al centro delle indagini, l’ex fidanzato M.S., un ragazzo di 15 anni, indagato per omicidio volontario. Secondo quanto riportato agli inquirenti, il giovane sostiene che si sia trattato di un suicidio, ma la famiglia della vittima non crede a questa versione e parla di femminicidio. Le accuse della famiglia e i messaggi sui social A rendere ancora più dolorosa la vicenda sono le accuse lanciate dalladi, Viktoria, che sui social ha dichiarato: «Non starò mai in silenzio» e ha invocato giustizia scrivendo «no al killer libero» e «nell’ultimo buco e gettate la chiave». Viktoria ha anche spiegato, in un’intervista a La Stampa, chedi M.S.