Due Terribili incidenti mortali a Roma nel pomeriggio di ieri: il primo al confine con Pomezia e il secondo sulla via Braccianese. morti un uomo e un ragazzo di 29 anni.

Terribili schianti in moto a Roma, morti un 29enne a Pomezia e un uomo sulla Braccianese

