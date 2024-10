Statale 45, il comitato interroga i candidati alle Regionali (Di lunedì 28 ottobre 2024) Alla Casa del Popolo di Rivergaro martedì sera, 29 ottobre, alle 21, l’associazione “Residenti e Utenti della Statale 45 per la tutela della Valtrebbia” incontra i candidati alle elezioni Regionali sul tema dell’ammodernamento della Statale 45. Il comitato interrogherà i candidati per conoscere Ilpiacenza.it - Statale 45, il comitato interroga i candidati alle Regionali Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Alla Casa del Popolo di Rivergaro martedì sera, 29 ottobre,21, l’associazione “Residenti e Utenti della45 per la tutela della Valtrebbia” incontra ielezionisul tema dell’ammodernamento della45. Ilinterrogherà iper conoscere

