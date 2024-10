Iodonna.it - Sono novante le donne uccise dall'inizio del 2024 per mano di uomini che non sopportano di essere lasciati. Un numero che fa impressione, ma che fortunatamente è in calo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Mentre, con l’interrogatorio di Filippo Turetta, si piange ancora una volta la morte di Giulia Cecchettin, assassinata’ex fidanzato incapace di accettare la volontà della ragazza di uscire da una storia che non voleva più, nello stesso giorno, un’altra 18enne, Sara Centelleghe, è stata colpita da una serie di colpi di forbice e lasciata morire sul pavimento, in una pozza di sangue, per la stessa assurda e inaccettabile ragione. Una scia di sangue continua, con numeri complessivi dei femminicidi, appena pubblicati dal Viminale, che lasciano senza parole.