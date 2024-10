Sinner stavolta verrà rispettato a Parigi-Bercy? L’auspicio che non si ripeta un nuovo 2023 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il rapporto tra Jannik Sinner e il torneo di Parigi-Bercy è sempre stato molto particolare e non gli ha mai riservato grandi soddisfazioni. Il pusterese ha preso parte a questo evento in tre circostanze: nel 2021, da n.9 del ranking, fu sorpreso da Carlos Alcaraz (n.35 in quel momento e in grandissima ascesa) nella prima sfida tra i due nel massimo circuito internazionale; nel 2022 si presentò da n.12 e fu battuto dallo svizzero Marc-Andrea Huesler (n.61 del ranking) rimediando anche un infortunio che gli impedì di giocare le Finali di Coppa Davis; nel 2023 ricordiamo l’affermazione nel secondo turno contro l’americano Mackenzie McDonald in una partita terminata alle 2:37 di notte, con annesso ritiro del classe 2001 del Bel Paese nelle ore successive. Legato a quest’ultimo episodio, ci si chiede se gli organizzatori metteranno nella stessa spiacevole condizione Sinner. Oasport.it - Sinner stavolta verrà rispettato a Parigi-Bercy? L’auspicio che non si ripeta un nuovo 2023 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il rapporto tra Jannike il torneo diè sempre stato molto particolare e non gli ha mai riservato grandi soddisfazioni. Il pusterese ha preso parte a questo evento in tre circostanze: nel 2021, da n.9 del ranking, fu sorpreso da Carlos Alcaraz (n.35 in quel momento e in grandissima ascesa) nella prima sfida tra i due nel massimo circuito internazionale; nel 2022 si presentò da n.12 e fu battuto dallo svizzero Marc-Andrea Huesler (n.61 del ranking) rimediando anche un infortunio che gli impedì di giocare le Finali di Coppa Davis; nelricordiamo l’affermazione nel secondo turno contro l’americano Mackenzie McDonald in una partita terminata alle 2:37 di notte, con annesso ritiro del classe 2001 del Bel Paese nelle ore successive. Legato a quest’ultimo episodio, ci si chiede se gli organizzatori metteranno nella stessa spiacevole condizione

Sinner stavolta verrà rispettato a Parigi-Bercy? L’auspicio che non si ripeta un nuovo 2023

