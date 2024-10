.com - Serie A, Parma-Empoli 1-1: Charpentier risponde all’autogol di Coulibaly

(Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Pareggio traed, nel lunch match della nona giornata diA. Al Tardini finisce 1-1: i toscani sbloccano la partita al 35? grazie all’autorete di, i ducali pareggiano nella ripresa con il gol di. Nel finale ilavrebbe anche l’occasione per vincerla, ma Bonny colpisce la traversa su calcio di rigore. Con questo pari gli uomini di Pecchia salgono a 8 punti in classifica, mentre quelli di D’Aversa, grande ex di giornata, raggiungono quota 11. Partita subito intensa al Tardini, con tanti duelli in mezzo al campo e i padroni di casa che provano a sfruttare la velocità di Cancellieri e Man sugli esterni. È proprio il rumeno a creare la prima occasione della partita, sfondando sulla destra e mettendo un bel pallone a rimorchio per Bonny, respinto bene da Vasquez.