Gaeta.it - Sequestro di documenti scottanti: il caso dell’ex poliziotto Carmine Gallo e la rete di cyber-spie

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione investigativa ha portato alla luce quantità impressionanti di informazioni legate a operazioni di criminalità organizzata. Tutto è iniziato con ildi un vasto archivio nel garage della segretaria di, exattualmente ai domiciliari. Questo materiale, frutto della sua carriera nelle forze dell’ordine, include schede di uomini di mafia, informative sui più pericolosi criminali e dati sensibili che potrebbero rivelarsi fondamentali per le indagini in corso. Il contesto delle indagini, noto per le sue precedenti attività investigative, si trova ora coinvolto in un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. L’indagine ruota attorno a un presunto network di, unadi criminali che si sono appropriati di informazioni dai più disparati settori.