Sanità | Mattarella ' sconfiggere diffidenza in ricerca che si insinua anche in classi dirigenti'

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott.(Adnkronos) - ", prevenzione, cura, vanno di pari passo. La lotta ai tumori è un terreno esemplare sotto questo profilo. Per definizione, l'aspirazione alla guarigione consente dilase non l'ostilità verso la applicazione dei risultati della, tentazione che si affaccia, periodicamente, in segmenti dell'opinione pubblica e talvolta sinegli ambiti di chi è chiamato a responsabilità di dirigenza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per i 'I Giorni della'. "La prevenzione negli stili di vita, gli screening oncologici, sono strumenti essenziali, così come -ha ricordato il Capo dello Stato- l'educazione, a partire dai giovani, Le diagnosi precoci sono la condizione prima di successo nella cura.