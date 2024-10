Lanazione.it - San Donato, il risultato va stretto. Colpiti tre pali, rimonta su rigore

(Di lunedì 28 ottobre 2024) SanTavarnelle 1 Fulgens Foligno 1 SANTAVARNELLE: Leoni, Croce, Carcani, Falconi (58’ Cecchi), Gistri, Bruni, Ascoli (65’ Senesi), Borgarello, Manfredi, Sylla, Menga (55’ Dema). All. Bonuccelli. FULGENS FOLIGNO: Tognetti, Santarelli, Mancini, Ceccuzzi, Nuti, Schiaroli, Settimi (64’ Panaioli), Brevi, Tomassini (75’ Durso), Khribeck (70’ Di Cato), Calderini (83’Pupo). All. Manni Arbitro: Illiano di Napoli. Marcatori: 43’ Tomassini, 77’ Borgarello (rig). Note: ammoniti Borgarello, Carcani, Manfredi, Bruni, Santarelli, Sylla, Bonuccelli, Senesi, Ceccuzzi. TAVARNELLE - Soffre, va sotto, poi trova coraggio e determinazione colpisce tre legni e pareggia. In particolare quello visto nel secondo tempo è stato un SanTavarnelle che ha saputo chiudere tutti i rifornimenti alla Fulgens Foligno e il pari di Borgarello dal dischetto premia lo sforzo compiuto.