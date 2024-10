Roma, Pellegrini: “Prestazione inaccettabile, ma ecco come possiamo uscirne”|Serie A (Di lunedì 28 ottobre 2024) 2024-10-28 00:44:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Roma, Pellegrini: “Prestazione inaccettabile, ma ecco come possiamo uscirne”Serie A Calciomercato.com Home Roma, Pellegrini: “Prestazione inaccettabile, ma ecco come possiamo uscirne” Getty Images Dopo la sonora sconfitta rimediata dalla Roma per mezzo della Fiorentina, il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di DAZN. ecco le sue dichiarazioni: LA SITUAZIONE – “Io credo che non ci sia nessuna via d’uscita oltre che il lavoro. Justcalcio.com - Roma, Pellegrini: “Prestazione inaccettabile, ma ecco come possiamo uscirne”|Serie A Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) 2024-10-28 00:44:00 Calciomercato.com riporta quanto segue:: “, mauscirne”Serie A Calciomercato.com Home: “, mauscirne” Getty Images Dopo la sonora sconfitta rimediata dallaper mezzo della Fiorentina, il capitano giallorosso Lorenzoha parlato ai microfoni di DAZN.le sue dichiarazioni: LA SITUAZIONE – “Io credo che non ci sia nessuna via d’uscita oltre che il lavoro.

Roma, Pellegrini: “Prestazione inaccettabile, ma ecco come possiamo uscirne”|Serie A

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo la sonora sconfitta rimediata dalla Roma per mezzo della Fiorentina, il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni... (Calciomercato.com)

Dopo la sonora sconfitta rimediata dalla Roma per mezzo della Fiorentina, il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue. (calciomercato.com)

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Non conosco un'altra via d'uscita che non sia quella del lavoro. Allo stesso tempo, bisogna essere uomini e ammettere che certe prestazioni come quella di stasera non sono acc ... (msn.com)

Cosa è successo stasera e cosa non ha funzionato in questo avvio di stagione? E perché anche il rapporto con la tifoseria è così complicato e c'è una via d'uscita? "Non conosco altra via d'uscita che ... (forzaroma.info)