Roma | nasce un nuovo centro logistico in via di Salone per potenziare la distribuzione urbana

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un'ulteriore evoluzione delle infrastrutture diè in arrivo con l'avvio dei lavori per un moderno, situato nel cuore di via di. Questo progetto, realizzato da Scannell Properties, promette di ottimizzare la rete dinella capitale, portando con sé innovazioni sostenibili e una pianificazione intelligente. Scopriamo insieme i dettagli di questa iniziativa che si propone di rinnovare l'efficienza logistica della città. un hubstrategico In una posizione privilegiata, a soli due chilometri dal Grande Raccordo Anulare e a quindici minuti dalcittà, Logistic Parkoccuperà un territorio di 33.000 mq. Il complesso verrà suddiviso in due unità indipendenti da 5.500 mq, studiato per adattarsi alle richieste e alle dinamiche della logistica moderna.