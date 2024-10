River Plate-Atletico Mineiro (Copa Libertadores, 30-10-2024 ore 01:30 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di lunedì 28 ottobre 2024) Al Mas Monumental di Buenos Aires per il match di ritorno delle Semifinali di Copa Libertadores, l’Atletico Mineiro nettamente in vantaggio dopo il 3-0 ottenuto all’Arena MRV, fa visita ai padroni di casa del River Plate. Il Millionario ha mostrato la peggior versione di se una settimana fa in Brasile. Confusionario in difesa, senza filtro InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - River Plate-Atletico Mineiro (Copa Libertadores, 30-10-2024 ore 01:30 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Al Mas Monumental di Buenos Aires per il match di ritorno delle Semifinali di, l’nettamente in vantaggio dopo il 3-0 ottenuto all’Arena MRV, fa visita ai padroni di casa del. Il Millionario ha mostrato la peggior versione di se una settimana fa in Brasile. Confusionario in difesa, senza filtro InfoBetting: Scommesse Sportive e

