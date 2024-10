Zonawrestling.net - Ricky Starks torna in azione, ma non in AEW

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il suo status attuale in AEW è uno dei più grandi misteri del wrestling:, nonostante sia uno dei wrestler più amati e più talentuosi della federdi Jacksonville, manca dagli schermi da ormai 7 mesi, quando in coppia con Big Bill ha perso contro i Top Flight nei quarti di finale del torneo tag team della AEW, organizzato dopo il ritiro di Sting e il conseguente abbandono del titolo di coppia che l’Icona deteneva con Darby Allin. Fino a ieri, quandoè finalmente ricomparso su un ring. Ma non in AEW. L’apparizione a sorpresa Absoluteè infatti apparso a sorpresa a St. Louis, in Missouri, durante un evento della Glory Pro Wrestling.è corso sul ring per colpire Sean Logan con una spear, mentre il pubblico lo acclamava. Ha poi preso il microfono e detto che non avrebbe perso un’opportunità come questa per nessuna ragione al mondo.