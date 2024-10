Regionali in Liguria vince Bucci Meloni Avanti insieme

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) GENOVA (ITALPRESS) – Il centrodestra con Marco, sindaco di Genova, ottiene la vittoria alle elezioniin. Quando lo scrutinio è quasi completatoè al 48,6% contro il 47,4% di Andrea Orlando (centrosinistra).“Congratulazioni a Marco– scrive sui social la premier Giorgia– per la vittoria alle elezioniin! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti.Con la sua guida, lapotrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri., con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia”.-foto Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS). L'articoloin