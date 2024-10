Sport.periodicodaily.com - Reggiana vs Cosenza: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani vogliono il riscatto dopo l’ultimo ko, mentre i calabresi cercano punti pesanti in chiave salvezza.vssi giocherà martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20.30 presso il Mapei Stadium.vs: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani vogliono sfruttare il turno casalingo per ottenere tre punti pesanti e rilanciarsi in chiave playoff dopo il ko subito a Palermo. In realtà l’obiettivo della squadra di Viali è sempre la salvezza, per cui lo scontro contro i calabresi è da vincere per tenersi distanti dalla zona retrocessione. Per i calabresi c’è la necessità assoluta di fare punti pesanti per tirarsi fuori da una situazione di classifica che li vede all’ultimo posto con 7 punti anche in virtù di una penalizzazione di quattro punti.