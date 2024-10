Gaeta.it - Rapina in piazza dei Martiri a Napoli: arrestato un giovane grazie all’intervento di un poliziotto

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio drammatico si è verificato nel cuore di: unain pieno giorno ha scosso la tranquillità didei. Ieri mattina, un pensionato è stato vittima di un furto violento, ma la prontezza di unfuori servizio ha portato all’arresto deltore. La polizia, subito intervenuta, ha confermato che il, di soli 22 anni e di origine egiziana, è stato preso mentre tentava di fuggire. Laè avvenuta in un momento di elevato affollamento, trasformando una tranquilla domenica in un momento di tensione. L’episodio della: attimi di paura La scena si è svolta intorno alle 11:00, quando un pensionato stava passeggiando nei pressi di una boutique famosa per i suoi store di alta moda.