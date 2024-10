Lapresse.it - Rai2, giro di valzer tra ‘Boss in incognito’ e Barbareschi

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Cambio di programmazione sualle prese con problemi di ascolti dovuti anche al deludente esordio di ‘Se mi lasci non vale’. Secondo quanto si apprende il format Boss in incognito, condotto da Max Giusti passa al lunedì sera, mentre Se mi lasci non vale di Lucaviene spostato al martedì. Nel suo debutto sul secondo canale Rai Boss in incognito aveva fatto registrare il 6,2% di share. I due format restano in prima serata.