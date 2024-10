Anteprima24.it - Racket a Mergellina, figlio ‘dissociato’ del ras Piccirillo arrestato col padre: gridò “la camorra fa schifo”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiInveiva contro ladadissociato di un ras diinsieme ala Napoli. La storia riguarda Antoniodi Rosario‘o biondo, considerato elemento di spicco dell’omonimo clan della Torretta di. Il giovane è statooggi dalla squadra mobile partenopea, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal gip del tribunale di Napoli. L’accusa è di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. La stessa contestazione rivolta al genitore, anch’egli destinatario di analoga misura, ma già detenuto per altre cause. Nell’inchiesta, coordinata dalla Dda di Napoli, emergono anche nomi noti tra le presunte vittime. Come quello della tiktoker Rita De Crescenzo, ritenuta parte offesa come il marito.