Primo turno interessante ma con un Pronostico abbastanza scontato tra Matteo Arnaldi, numero 37 del Ranking ATP, e Holger Rune, oggi numero 14 ma ex numero 4. Il danese sta facendo bene dunque non sarà un avversario facile per l'azzurro che ha un gioco poco adatto ai veloci campi indoor.

Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Holger Rune, ATP Parigi-Bercy Masters 29-10-2024

