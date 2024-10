Presi mentre rubavano le finestre da una casa, arrestate quattro persone (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si erano infilati all'interno di un'abitazione abbandonata da tempo e pensavano di farla franca mentre asportavano le finestre ma sono stati colti sul fatto ed arrestati.Nel corso del pomeriggio, infatti, giungeva una segnalazione al numero unico di emergenza nella quale veniva riferito che Frosinonetoday.it - Presi mentre rubavano le finestre da una casa, arrestate quattro persone Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si erano infilati all'interno di un'abitazione abbandonata da tempo e pensavano di farla francaasportavano lema sono stati colti sul fatto ed arrestati.Nel corso del pomeriggio, infatti, giungeva una segnalazione al numero unico di emergenza nella quale veniva riferito che

