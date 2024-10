Omicidio di Paderno: «Soltanto due gli incontri, nessuna relazione sentimentale, ne' ricatto» (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Gli incontri tra i due soggetti coinvolti sono stati Soltanto due e tra loro non vi è stata alcuna relazione sentimentale, né di altra natura. Altrettanto fantasioso è il riferimento a qualsivoglia ricatto". La sottolineatura è contenuta in una nota inviata alla nostra redazione dai legali del Trevisotoday.it - Omicidio di Paderno: «Soltanto due gli incontri, nessuna relazione sentimentale, ne' ricatto» Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Glitra i due soggetti coinvolti sono statidue e tra loro non vi è stata alcuna, né di altra natura. Altrettanto fantasioso è il riferimento a qualsivoglia". La sottolineatura è contenuta in una nota inviata alla nostra redazione dai legali del

Omicidio di Paderno: «Soltanto due gli incontri, nessuna relazione sentimentale, ne' ricatto»

