Mobilità docenti 2025: vincoli e precedenze ma anche novità punteggio ai docenti tutor. Di cosa si discute al Ministero (Di lunedì 28 ottobre 2024) Proseguono gli incontri al Ministero per la stesura del nuovo Contratto di Mobilità per il personale docente, Ata ed educativo per il triennio 2025 - 28. Si è ancora all'inizio dei lavori, ma l'obiettivo è quello di mantenere incontri settimanali per chiudere entro novembre. Ne parliamo con Simone Craparo, vice coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti.

Mobilità docenti 2025: vincoli e precedenze ma anche novità punteggio ai docenti tutor. Di cosa si discute al Ministero

