Mister Movie | Barbara d’Urso condurrà Sanremo 2025 insieme a Carlo Conti?

Scoppia la bomba a pochi mesi dal Festival di Sanremo 2025! Secondo indiscrezioni, Barbara d'Urso potrebbe affiancare Carlo Conti nella conduzione della kermesse. Un sogno che la conduttrice ha sempre coltivato e che potrebbe finalmente realizzarsi. Tutti i dettagli su questa clamorosa indiscrezione. Barbara d'Urso a Sanremo 2025? L'indiscrezione infiamma il web Il mondo dello spettacolo è in fermento: secondo indiscrezioni sempre più insistenti, Barbara d'Urso potrebbe essere la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025. A lanciare la bomba è stato il settimanale Nuovo Tv, che ha rivelato l'intenzione di Carlo Conti di volerla al suo fianco sul palco dell'Ariston. Un sogno che diventa realtà? Da tempo si vocifera di un possibile approdo di Barbara d'Urso al Festival di Sanremo.

Barbara d'Urso condurrà Sanremo 2025 insieme a Carlo Conti?

