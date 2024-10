Liberoquotidiano.it - Migranti, Kelany (FdI): da Report indecente speculazione

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Scandalosa la posizione assunta durante la puntata didi ieri sera con riferimento alla tragica vicenda del naufragio avvenuto nel giugno scorso tra le coste italiane e quelle greche". Lo afferma la deputata di Fratelli d'Italia Sara, responsabile nazionale nel partito del dipartimento Immigrazione. "In maniera strumentale - riprende la parlamentare FdI - rappresentano che la Guardia costiera non si sarebbe attivata tempestivamente e che il Viminale avrebbe voluto occultare il naufragio per non destare sensazionalismi dopo la tragedia di Cutro del febbraio precedente. E'fare speculazioni su fatti tragici, in cui hanno perso la vita molte persone e molti bambini, solo per tornaconto ideologico.