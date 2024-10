Maica vuole tornare al GF italiano per Tommaso: “So che gli piaccio”, Shaila promette di aiutarla (Di lunedì 28 ottobre 2024) Maica Bendicto è rientrata in Spagna per tornare nella Casa dell’edizione locale del suo Grande Fratello ma il suo cuore è rimasto in Italia, da Tommaso Franchi. Shaila Gatta ha promesso di aiutarla: “Sarò la sua messaggera”. Fanpage.it - Maica vuole tornare al GF italiano per Tommaso: “So che gli piaccio”, Shaila promette di aiutarla Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)Bendicto è rientrata in Spagna pernella Casa dell’edizione locale del suo Grande Fratello ma il suo cuore è rimasto in Italia, daFranchi.Gatta ha promesso di: “Sarò la sua messaggera”.

