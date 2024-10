LR Vicenza: la felicità di Talarico dopo il gol contro l'Atalanta U23 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Raul Talarico è intervenuto ai microfoni dei giornalisti dopo la vittoria ottenuta contro l'Atalanta U23. Il centrocampista è apparso contento anche per il gol realizzato: “Goal? Ero lì al limite dell’area, la palla è uscita e ho visto che mi veniva incontro e ho calciato, è andata bene Vicenzatoday.it - LR Vicenza: la felicità di Talarico dopo il gol contro l'Atalanta U23 Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Raulè intervenuto ai microfoni dei giornalistila vittoria ottenutal'U23. Il centrocampista è apparso contento anche per il gol realizzato: “Goal? Ero lì al limite dell’area, la palla è uscita e ho visto che mi veniva ine ho calciato, è andata bene

LR Vicenza: la felicità di Talarico dopo il gol contro l'Atalanta U23

Il Vicenza liquida 3-0 l'Atalanta U23, mantiene il secondo posto della classifica, ottiene la seconda vittoria consecutiva e, momentaneamente, si porta a meno due dal Padova. Gara combattuta e di gran ... (vicenzatoday.it)

