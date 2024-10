Oasport.it - LIVE Fognini-Bublik 1-0, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: iniziato l’incontro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Gioco: l’azzurro chiude il game con il primo Ace del. 40-15 Prima ad uscire vincente per. 30-15 Si ferma in rete la smorzata del kazako al termine del primo scambio del match. 15-15 Risposa di rovescio centrale e dritto lungolinea vincente diche lascia fermo l’avversario. 15-0 Servizio ad uscire, dritto lungolinea dalla parte opposta e smash vincente. Al servizio FabioPRIMO SET 18.12 Terminato il warm-up. 18.10 Tra i due giocatori c’è un solo precedente. Lo scorso anno i due si affrontarono negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Metz:si impose in rimonta per 4-6, 7-6, 7-6 in 2 ore e 53 minuti. 18.09 Fabioha vinto il sorteggio ed ha scelto di servire. 18.07 Inizia il riscaldamento pre-match. 18.06 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 18.