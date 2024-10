L’inchiesta sugli spioni. Enrico Pazzali si autosospende dalla Fondazione Fiera. La Russa: mi deve spiegazioni (Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano – Enrico Pazzali si è autosospeso dalla presidenza di Fondazione Fiera Milano. I poteri passano al vice Davide Corritore, dal 2014 al 2019 presidente di MM Spa e prima ancora direttore generale del Comune sotto la Giunta Pisapia. La decisione è stata comunicata questa sera dallo stesso Pazzali nel corso di una riunione del Comitato Esecutivo di largo Domodossola, convocata intorno alle 21. Un passo di lato – non ancora indietro – deciso per potersi difendere dalle accuse mosse contro di lui dalla procura di Milano senza però creare ulteriori imbarazzi alla Fondazione. Ilgiorno.it - L’inchiesta sugli spioni. Enrico Pazzali si autosospende dalla Fondazione Fiera. La Russa: mi deve spiegazioni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano –si è autosospesopresidenza diMilano. I poteri passano al vice Davide Corritore, dal 2014 al 2019 presidente di MM Spa e prima ancora direttore generale del Comune sotto la Giunta Pisapia. La decisione è stata comunicata questa sera dallo stessonel corso di una riunione del Comitato Esecutivo di largo Domodossola, convocata intorno alle 21. Un passo di lato – non ancora indietro – deciso per potersi difendere dalle accuse mosse contro di luiprocura di Milano senza però creare ulteriori imbarazzi alla

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Enrico Pazzali si autosospende dalla presidenza della Fondazione Fiera Milano a causa dell’inchiesta sui dossieraggi

(Gaeta.it)

Facebook WhatsApp Twitter Enrico Pazzali ha annunciato la sua autosospensione dalla carica di presidente della Fondazione Fiera Milano, una decisione assunta in seguito all’emergere di coinvolgimenti nell’inchiesta sui dossieraggi. La notizia ...

Inchiesta hacker : Fondazione Fiera Milano - Pazzali si autosospende

(Lapresse.it)

Torino, 28 ott. (LaPresse) – “Il Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano ha preso atto della determinazione da parte del presidente Enrico Pazzali di autosospendersi dalle proprie funzioni al fine di potersi dedicare efficacemente alla propria ...

L’inchiesta sugli spioni. Enrico Pazzali si autosospende dalla Fondazione Fiera. La Russa: mi deve spiegazioni

(ilgiorno.it)

Milano – Enrico Pazzali si è autosospeso ... a dirsi stupito da quanto sta emergendo a carico di Pazzali, del quale ha però elogiato le qualità manageriali. Il riferimento è, come ovvio, all’inchiesta ...

Chi è Enrico Pazzali, il manager a capo del gruppo accusato di spiare i politici

(wired.it)

Presidente della Fondazione Fiera Milano, è il principale socio della società di investigazione Equalize, finita sotto inchiesta della Procura di Milano ...

Dati rubati, chi sono gli spioni: Gallo il poliziotto del delitto Gucci, Calamucci la mente tecnologica e Pazzali il manager laureato alla Bocconi

(ilmessaggero.it)

Un «gigantesco mercato di informazioni personali» e riservate acquisite in modo illecito da banche dati strategiche per l'Italia, carpite da ex appartenenti o appartenenti a polizia ...

Dati rubati: Pazzali si autosospende da Fondazione Fiera

(ansa.it)

Enrico Pazzali, coinvolto nell'inchiesta sui dossieraggi, si è auto-sospeso dal ruolo di presidente della Fondazione Fiera Milano, comunicando la sua decisione in serata al comitato esecutivo dell'ent ...