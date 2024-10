Legnano, palo della luce e semaforo abbattuti: scoperti i furbetti della strada (Di lunedì 28 ottobre 2024) Legnano (Milano) – Un palo dell’illuminazione abbattuto e poi anche un semaforo e alcune indicazioni stradali ugualmente divelte: negli ultimi giorni sono stati numerosi i casi di danneggiamenti provocati da automobilisti che hanno provato poi a eclissarsi, ma la polizia locale è questa volta riuscita a identificare i due responsabili che, oltre a pagare la sanzione da oltre 300 euro, dovranno anche risarcire di tasca loro i danni provocati. Ilgiorno.it - Legnano, palo della luce e semaforo abbattuti: scoperti i furbetti della strada Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)(Milano) – Undell’illuminazione abbattuto e poi anche une alcune indicazionili ugualmente divelte: negli ultimi giorni sono stati numerosi i casi di danneggiamenti provocati da automobilisti che hanno provato poi a eclissarsi, ma la polizia locale è questa volta riuscita a identificare i due responsabili che, oltre a pagare la sanzione da oltre 300 euro, dovranno anche risarcire di tasca loro i danni provocati.

Legnano, palo della luce e semaforo abbattuti: scoperti i furbetti della strada

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due automobilisti non si erano premurati di segnalare il danno provocato: oltre alla sanzione dovranno pagare di tasca loro il ripristino ... (ilgiorno.it)

Disclaimer - Il post dal titolo: «Palo della luce cade in via Alcide De Gasperi: traffico in tilt è apparso 1 settimana fa sul quotidiano online quotidianodipalermo.it». (mondopalermo.it)

Quartiere San Grato, c’è chi ha pensato al vento furioso e chi a un atto vandalico e invece? E invece no...! Il palo della luce caduto come una pera cotta di fronte al supermercato Conad, ... (giornalelavoce.it)