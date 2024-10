Bergamonews.it - La Regina di Spade

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ladiè solitamente raffigurata con una spada alzata tenuta nella mano destra volta a simboleggiare la chiarezza mentale, la verità e la giustizia. È spesso mostrata seduta in modo regale e rigido, mostrando a chi la osserva uno sguardo severo ed austero. Sul polso sinistro indossa un bracciale come simbolo di lutto: questo dolore derivante dall’aver perso una persona cara, le fa vedere la vita in modo più freddo e razionale, non lasciandosi trasportare da emozioni effimere e volatili. Ladicombina la razionalità analitica dellecon la maturità e consapevolezza delle regine. Il risultato è una persona che ha come valori l’oggettività e la verità, e che utilizza la logica e non le emozioni per esplorare e capire il mondo.