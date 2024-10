Ilnapolista.it - La Juventus ha fatto di tutto per regalare la vittoria a Inzaghi ma l’Inter non è solida come l’anno scorso (The Athletic)

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Lo “spettacolo” del Derby d’Italia è arrivato fino a The, la sezione sportiva del New York Times. Nel descrivere la partita tra Inter e Juve, parla di “migliore pubblicità per la Serie A di tutta la stagione“. Un 4-4 da far alzare dalla sedia i neutrali ma sopratda far scoppiare le coronarie (e il fegato) ai tifosi di parte. L’unico che gode, senza se e senza ma, è Conte. “Il Napoli ha quattro punti di vantaggio in vetta dopo una settimaconsecutiva. Gli avversari devono sapere che se si concede un centimetro a Conte, lui ne prenderà un kilometro, in particolare in una stagione in cui la non deve preoccuparsi delle coppe europeo“. Leggi anche:l’ha buttata: 4-4 con la Juve. Il Napoli in fuga a più quattro (e in città si lamentano pure) Derby d’Italia spettacolare ma che errori dele diChi invece può essere parecchio arrabbiato è