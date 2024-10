Josh Brolin potrebbe essere in trattative per tornare nei panni di Thanos per Avengers: Secret Wars (Di lunedì 28 ottobre 2024) Josh Brolin potrebbe essere in trattative per tornare nei panni di Thanos per Avengers: Secret Wars Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars saranno testimoni di enormi eventi nel MCU, e quest’ultimo, in particolare, potrebbe facilmente finire per essere il film di supereroi più ambizioso mai realizzato con tanto di ritorno di Josh Brolin nei panni di Thanos. Anche se non è stata ancora confermata ufficialmente la comparsa di alcun personaggio, il film dovrebbe presentare un nuovo elenco di eroi più potenti della Terra (si dice che il team Thunderbolts* formi la base di questi Nuovi Vendicatori) insieme ai membri sopravvissuti della squadra originale. Abbiamo anche sentito che saranno coinvolte almeno alcune varianti, così come personaggi dei film Marvel della 20th Century Fox. Oltre a Downey Jr. ci sarà anche Josh Brolin? Naturalmente, sappiamo che Robert Downey Jr. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)inperneidiper: Doomsday esaranno testimoni di enormi eventi nel MCU, e quest’ultimo, in particolare,facilmente finire peril film di supereroi più ambizioso mai realizzato con tanto di ritorno dineidi. Anche se non è stata ancora confermata ufficialmente la comparsa di alcun personaggio, il film dovrebbe presentare un nuovo elenco di eroi più potenti della Terra (si dice che il team Thunderbolts* formi la base di questi Nuovi Vendicatori) insieme ai membri sopravvissuti della squadra originale. Abbiamo anche sentito che saranno coinvolte almeno alcune varianti, così come personaggi dei film Marvel della 20th Century Fox. Oltre a Downey Jr. ci sarà anche? Naturalmente, sappiamo che Robert Downey Jr.

