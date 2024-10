Inter-news.it - Inter… Mittente: quanti blackout a gara in corso! Dov’è il problema?

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il rocambolesco pareggio per 4-4 contro la Juventus ha messo ancora una volta in luce tutti i problemi di concentrazione dell’Inter di questa stagione. Che, per l’ennesima volta, va letteralmente a intermittenza neldelle partite TROPPI– Se la scorsa stagione, conclusasi con la vittoria del ventesimo scudetto dopo una storica cavalcata, l’Inter era in grado di mostrare un alto livello di concentrazione in tutte le partite, non si può dire lo stesso nella stagione in. Il grossonon riguarda gli errori di approccio alle singole partite. Ma l’incapacità di leggere i momenti dellae di mantenere lo stesso livello lungo tutta la durata dell’incontro. Il grande esempio è quello di ieri contro la Juventus. Dopo essere passati in vantaggio, i nerazzurri si sfaldano e nel giro di pochi minuti concedono – o meglio, regalano – due gol ai bianconeri.