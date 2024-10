361magazine.com - Incidente sugli sci per l’azzurra Matilde Lorenzi: è in gravi condizioni

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La caduta in Val Senales Sarebbe inssime, 20enne torinese, sciatrice azzurra dell’esercito. Nel corso di un allenamento è infatti caduta in Val Senales. Al momento non si sa bene la dinamica dell’, lasi stava allenando in Valle d’Aosta sulla pista Gravand G1 e poi sembra che abbia perso il controllo. Sarebbe così subito caduto sbattendo il volto sulla neve e finendo poi fuori pista. Sono subito intervenuti i soccorsi: la sciatrice è stata trasportata in ospedale a Bolzano dopo essere stata intubata. A raggiungerla in ospedale gli allenatori. Si attendono le testimonianze dei tecnici e dei colleghi per capire meglio cosa sia accaduto.