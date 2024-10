In Manovra tagliati 46 miliardi per il rilancio del settore auto la denuncia di Anfia

Quifinanza.it - In Manovra tagliati 4,6 miliardi per il rilancio del settore auto, la denuncia di Anfia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’si aggiunge al coro di voci critiche contro la2025 del governo Meloni: l’Associazione nazionale filiera industriamobilisticaun nuovo taglio agli stanziamenti del Fondomotive. Lo strumento venne lanciato nel 2022 per dare ossigeno algrazie a una dotazione iniziale di 8,7di euro, poi andata riducendosi agli attuali 5,75circa. Per gli anni a venire, evidenzia l’, le dotazioni crolleranno a 750 milioni nel 2025 per poi assestarsi a quota 1 miliardo l’anno dal 2026 al 2030. Lae i tagli all’motive L’esprime il suo “sconcerto” per la decisione del governo Meloni “di decurtare di oltre 4,6di euro il Fondomotive destinato all’adozione di misure a sostegno della riconversione della filiera”. L’associazione parla di “un fulmine a ciel sereno”.